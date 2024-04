POL-NB: 82- jähriger Mann kommt in Binz von der Fahrbahn ab -schwer verletzt

PR Sassnitz (ots) -



Am 13.04.2024 gegen 11:20 Uhr befuhr ein 82-jähriger Fahrer mit seinem PKW Mercedes die Heinrich- Heine- Str. aus Richtung Hauptstraße in Fahrtrichtung Klünderberg in 18609 Ostseebad Binz.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 7 kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einem Baum und kam hier zum Stehen. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnte der Fahrzeugführer das Fahrzeug selbst verlassen. Bei dem Unfall wurde der deutsche Fahrzeugführer schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung erfolgte die Verlegung in ein Krankenhaus.Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am PKW . Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die betroffene Straße/ Unfallstelle war bis zur Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, gegenwärtig wird aber von einem medizinischen Problem ausgegangen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell