71jähriger Mann aus Neubrandenburg wird vermisst

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg erhielt am heutigen Tage (13.04.2024) um 09:38 Uhr die Information, dass Lothar Strautz aus der Einrichtung ‚Pflege Sonne‘ vermisst wird.

Herr Strautz hat in den Morgenstunden die Einrichtung im Füllortweg in Neubrandenburg in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist 180cm groß, von normaler Statur und hat kurze graue Haare. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jacke und dunklen Jeans. Bei den Schuhen handelt es sich um schwarze Lackschuhe. Herr Strautz ist stark dement und orientierungslos. Er kann sich selbständig ohne Hilfsmittel zügig (schneller Gang) fortbewegen..Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/5582-5224, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg