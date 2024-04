POL-NB: 58-jähriger Mann aus Gahlkow vermisst Wolgast

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 12.04.2024,ca.10:20 Uhr,wird ein 58-jähriger Mann aus 17509 Gahlkow vermisst. Hier finden Sie die dazugehörige Pressemitteilung mit weiteren Informationen und einem Foto des Vermissten: https://shorturl.at/eFQUY



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 58-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



