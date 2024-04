58 -jähriger Mann aus Gahlkow wird vermisst (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Details anzeigen Quelle PR Wolgast Quelle PR Wolgast

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg erhielt am heutigen Tag (13.04.2024) gegen 10:00 Uhr die Information, dass Herr Egbert Holz aus der Einrichtung „Haus Umkehr“ vermisst wird.

Herr Holz hatte bereits am 12.04.2024 die Wohneinrichtung in 17509 Galhlkow, Loissin fußläufig in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist ca. 1,80m groß, von schlanker Gestalt, hat kurze graue Haare. Bekleidet ist er mit einer braunen Jacke und einer blauen Jeanshose mit NVA-Gürtel (Koppel). Herr Holz führt kein Bargeld oder ein Mobiltelefon mit.Ein Bild des vermissten ist im Anhang beigefügt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg