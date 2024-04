POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Sanitz (ots) -



Am frühen Samstagmorgen des 13.04.2024 ereignete sich an der

Ampelkreuzung in Mönchhagen ein Verkehrsunfall bei dem ein

geschätzter Unfallschaden von 50.000 Euro entstand.

Gegen 03:00 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines VW Amarok die

Verbindungsstraße aus Richtung Volkenshagen kommend und wollte über

die Kreuzung der B 105 geradeaus weiter in Richtung Oberdorf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 29-Jährige an der

Kreuzung zur B 105 die Vorfahrt eines aus Richtung Rostock kommenden

67-jährigen LKW-Fahrers. In der weiteren Folge kam es auf der

Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein auf dem Beifahrersitz

des LKW sitzendes 9-jähriges Kind sowie der 29-jährige VW-Fahrer

wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Verletzten wurden anschließend zur weiteren medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten geborgen werden.

Da bei dem Unfall eine größere Menge an umweltschädlichen

Flüssigkeiten ausgetreten war, kam eine Spezialfirma zur

Fahrbahnreinigung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern gegenwärtig noch an und

werden gegen 07:30 Uhr beendet sein. Derzeit wird der Fahrzeugverkehr

halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet



