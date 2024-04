POL-NB: Zwischenergebnisse der DiS-Tage der Polizeiinspektion Stralsund vom 11.-13.04.2024 mit gemeinsamen Verkehrskontrollen der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und des Hauptzollamtes Stralsund

Stralsund (ots) -



Bei den heutigen (12.04.2024) gemeinsamen Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz Peenetal der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin zusammen mit der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und dem Hauptzollamt Stralsund, die unter dem Themenschwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr laufen, wurden bisher folgende Ergebnisse erzielt:

Insgesamt wurden im Zeitraum von 14:00 bis 22:00 Uhr 209 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 30 Ordnungswidrigkeiten und zehn Straftaten registriert. Bei 16 Verkehrsteilnehmern besteht gegenwärtig der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben. Drei Fahrzeugführer führten ihre Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Neben den o. a. Verkehrsverstößen stellten die kontrollierenden Beamten zudem sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Verstöße gegen das Waffengesetz (Führen von Teleskopschlagstöcken und einem Reizstoffsprühgerät) sowie einen Kennzeichenmissbrauch fest. Darüber hinaus wurde eine Person festgestellt, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Diese Person konnte die Fahrt fortsetzen, nachdem der offene Geldbetrag übergeben wurde. Des Weiteren wurde eine Person überprüft, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Die Polizeiinspektion Stralsund wird auch am morgigen Tag ihre gemeinsamen Kontrollen mit der Bundespolizei und dem Zoll im Landkreis Vorpommern-Rügen fortführen. Dabei soll der Schwerpunkt allerdings auf mobile Verkehrskontrollen liegen.



Arne Zarbock

Leiter Führungsgruppe

Polizeiinspektion Stralsund



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell