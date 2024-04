POL-NB: Schwerer Motorradunfall zwischen Sassen und Pustow (LK V-G)

PHR Greifswald (ots) -



Am 12.04.2024 gegen 20:41 Uhr kam es auf der Gemeindestraße zwischen Sassen und Pustow zu einem schweren Motorradunfall. Ein 16-jähriger deutscher Jugendlicher kam mit einem Krad aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.



Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen überließ der 51-jährige deutsche Eigentümer einer Yamaha dem 16-jährigen das Motorrad für eine kurze Probefahrt. Der 16-jährige bestieg das Motorrad und fuhr von Sassen in Richtung Pustow. Das Motorrad hatte eine Leistung von 160 PS, mit dieser war der Jugendliche offensichtlich überfordert und verlor kurz nach der Abfahrt die Kontrolle über das Motorrad. Dabei kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Das Motorrad und der Fahrzeugführer wurden nach dem Aufprall ca. 50 m weit auf ein angrenzendes Rapsfeld geschleudert.



Der eingesetzte Notarzt stufte den Fahrer als schwerstverletzt ein. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Greifswald verbracht.



Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 9000 Euro.



Gegen den Fahrer und den Halter wurden ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Im Auftrag





Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell