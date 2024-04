POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich eines Infostandes der AfD und einer Kundgebung des VVN/BdA ´Nie wieder ist jetzt´

Rostock (ots) -



Am 12.04.2024 war die AfD in den Nachmittagsstunden in der Rostocker

Innenstadt mit einem Informationsstand vertreten, welcher von sechs

Personen betrieben wurde.



In unmittelbarer Nähe fand zur gleichen Zeit eine Gegenveranstaltung

des Bündnisses "VVN/BdA" ("Vereinigung der Verfolgten des

Naziregimes/Bund der Antifaschist*innen") statt. Hier waren ca. 400 -

450 Teilnehmer vertreten. Durch die Polizei wurden beide

Veranstaltungen begleitet.



Diese verliefen friedlich und störungsfrei.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell