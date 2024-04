POL-HST: 74-Jährige verliert rund 25.000 Euro bei einem Fall von Lovescamming (Liebesbetrug)

Landkreis V-R (ots) -



Über mehrere Monate erkämpfte sich ein mutmaßlicher Betrüger einen

Platz im Herzen einer 74-Jährigen und veranlasste sie dazu, in

mehreren Schritten rund 25.000 Euro an fremde Personen zu überweisen.

Seit Mitte Dezember 2023 umgarnte der angebliche Verehrer die

74-Jährige, der sie über eine Dating Plattform kontaktierte. Er

schickte ihr sogar Blumen und eine Karte, um sich ihr Vertrauen zu

erspielen, bis er angebliche Geldsorgen hatte und Zahlungsforderungen

stellte, denen die 74-Jährige bis zuletzt nachkam. Nachdem jedoch

auch der 74-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen

selbst Zweifel an der Ehrlichkeit des angeblichen Autohändlers

aufkamen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Diese hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei warnt vor der Masche des Liebensbetruges und mahnt zur

Vorsicht. Wie diese Betrugsform der vorgetäuschten Liebe genau

funktioniert und woran man einen Romance- oder Loce-Scammer erkennt,

kann hier nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell