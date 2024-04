POL-SN: Pressegespräch zur polizeilichen Kriminalstatistik

Schwerin (ots) -



Die Polizeiinspektion Schwerin lädt am 18.04.2024 um 15:00 Uhr zum Pressegespräch bezüglich der polizeilichen Kriminalstatistik ein. Bitte melden Sie hierzu Ihre Teilnahme bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Schwerin an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Nils Schneider

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell