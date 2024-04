POL-LWL: Polizei nahm alkoholisierten Mann nach tätlichem Angriff in Gewahrsam

Hagenow (ots) -



Nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ist am Freitagmorgen ein alkoholisierter Mann ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Der 35-Jährige hatte zuvor Passanten und Kunden einer Tankstelle angepöbelt und belästigt, worauf ihm durch die eingesetzten Polizisten ein Platzverweis erteilt worden war. Dem widersetzte er sich, wobei er in diesem Zusammenhang einem Polizeibeamten die Hände weggeschlagen und ihn bespuckt haben soll. Dem aggressiven Mann, der weiterhin versuchte, die Polizisten anzugreifen, sind daraufhin Handfesseln angelegt worden. Gegen den aus Polen stammenden Tatverdächtigen, der einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille aufwies, hat die Polizei Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell