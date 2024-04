POL-LWL: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW auf der B 191

Plau am See (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der B 191 bei Plau sind am späten Freitagvormittag drei Autoinsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Beide Fahrzeuge prallten an einer Einmündung zusammen, wobei ein 75-jähriger Autofahrer so schwer verletzt wurde, dass er wenig später mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Schwer verletzt wurde auch der 60-jährige Fahrer des anderen PKW. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden dessen Gesamthöhe auf ca. 50.000 Euro geschätzt wurde. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da aus den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 191 an der Unfallstelle voll gesperrt werden (Stand 13:00 Uhr: Die Sperrung dauert derzeit noch an). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit ist von einem Vorfahrtsfehler auszugehen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell