POL-LWL: PKW überschlug sich - Fahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 141 bei Groß Raden ist am Donnerstagabend ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem PKW plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Straßenbaum kollidiert. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der leicht verletzte 41-Jährige ist anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Am PKW, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.



