POL-LWL: LKW-Fahrer mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe hat die Polizei am frühen Donnerstagabend einen betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 3,06 Promille aufwies. An dem LKW wurden überdies Beschädigungen festgestellt, die offensichtlich von einem Verkehrsunfall stammen. Laut einer Zeugenaussage soll der LKW kurz zuvor bei Hagenow mit einer Außenschutzplanke kollidiert und dann weitergefahren sein. Die Polizei wurde daraufhin informiert, die den beschriebenen LKW wenig später auf einem Autobahnparkplatz stoppen konnte. Gegen den 33-jährigen Fahrer ist daraufhin Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden. Der Fahrer ist anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht worden.



