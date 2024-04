POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Grimmen (ots) -



Am 11.04.2024 um 21:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass auf der

Landesstraße 22 zwischen Elmenhorst und Abtshagen im Landkreis

Vorpommern-Rügen ein Pkw im Graben liegt. Während der Unfallaufnahme

wurde bei dem 56-jährigen deutschen Fahrer aus der Region ein

Atemalkoholwert von knapp 1,7 Promille festgestellt. Am Pkw und an

der Bankette der L 22 entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca.

5.000 Euro. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme

durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den

Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr ermittelt.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





