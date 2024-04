POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Grimmen (ots) -



Am 11.04.2024 gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der

Heinrich-Heine-Straße in Grimmen, Landkreis Vorpommern-Rügen. Die

Fahrerin eines Pkw Citroen befuhr die Heinrich-Heine-Straße und

wollte nach links in die Johannes-R.-Becher Straße abbiegen. Dabei

übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz und kollidierte

mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls stießen beide Pkw gegen

einen im Kreuzungsbereich wartenden Pkw Mitsubishi. Die 60-jährige

Fahrerin des Pkw Mercedes und die 28-jährige Fahrerin des Pkw Citroen

wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das

Krankenhaus Bartmannshagen eingeliefert. Die 37-jährige Fahrerin des

Pkw Mitsubishi blieb unverletzt. Die drei beteiligten Frauen sind

deutsche Staatsangehörige aus der Region. Alle Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. An

den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell