POL-HRO: Tödlicher Bahnunfall

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots) -



Am 11.04.2024 kam es kurz nach 14:00 Uhr auf der Bahnstrecke Rostock

- Stralsund zu einem Unfall. Der 26-jährige syrische Geschädigte

überquerte die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle und

wurde von einem in Richtung Rostock fahrenden ICE erfasst. Der

Geschädigte zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu und verstarb

noch an der Unfallstelle. Der ICE befuhr die Strecke zum Zeitpunkt

des Unfalls mit ca. 120 km/h.



Die ca. 80 Fahrgäste, welche sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem

ICE befanden, konnten ihre Reise mit erheblicher Verzögerung

schließlich gegen 16.30 Uhr mit Ersatzbussen ab Rövershagen

fortsetzen.



Durch den KDD Rostock wurden vor Ort Spuren gesichert und es wurde

ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell