POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeiinspektion Rostock: Suche nach Adolf B. beendet - Ermittlungen dauern weiter an

Drei Tage lang durchkämmten bis zu 60 Polizeibeamte ein rund 40.000 Quadratmeter großes Waldgebiet im Landkreis Rostock nach Hinweisen auf einen möglichen Ablageort der Leiche des Rentners. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen Adolf B. im November 2023 hatten sich die Hinweise auf eine Straftat und einen möglichen Ablageort in dem Waldgebiet bei Werle weiter verdichtet. Am Donnerstagnachmittag wurde die Suchaktion beendet. Es wurde keine Leiche gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen weiterhin davon aus, dass der Rentner einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Die Ermittlungen haben zu einem möglichen Täter geführt, dauern aber weiterhin an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit zu dem Beschuldigten keine weiteren Angaben gemacht werden.



Rückfragen beantwortet die zuständige Staatsanwaltschaft Rostock - Pressekontakt: Staatsanwältin Manuela Merkel - Telefon: 0381 - 4564 240.



