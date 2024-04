POL-HRO: Polizei stellt Ladendiebe - Haftbefehl gegen 23-Jährigen erlassen

Rostock (ots) -



Nach einem Ladendiebstahl in Rostock Lütten Klein konnten drei Tatverdächtige gestellt werden. Am 10.04.2024 gegen 17 Uhr informierte der Ladendetektiv die Rostocker Polizei nachdem zuvor drei Personen diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt entwendet hatten.



Die eintreffenden Beamten konnten die drei Tatverdächtigen im Umfeld des Marktes stellen. Neben dem zuvor entwendeten Diebesgut wurde bei der Durchsuchung der drei Männer (19, 23 und 36 Jahre alt) auch ein Wohnungsschlüssel aufgefunden. Dieser konnte einer Wohnung in Rostock Evershagen zugeordnet werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am Vormittag des 11.04.2023 wurden hier neben weiterem Diebesgut auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.



Gegen die drei Männer deutscher, syrischer und algerischer Herkunft wurden unter anderem Strafverfahren wegen Bandendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen den 23-jährigen Algerier wurde zudem ein Haftbefehl erlassen. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell