POL-NB: Damenrad sucht Besitzerin

Da staunten die Beamten auf Streife heute Vormittag in Malchin nicht schlecht: Ein gerade erst heute Morgen aus dem Gewahrsam entlassener 25-jähriger Deutscher radelte am Markt mit einem Damenrad. Nun wussten die Polizisten, dass er eigentlich aktuell kein Rad besitzt. Sie hielten an, der Verdacht des Diebstahls bestätigte sich.



Das Damenrad der Marke Kettler mit auffälligem roten Beutel mit weißen Pünktchen im Korb vorn drin wartet nun im Revier in Malchin auf rechtmäßige Abholung.



Wer sein Rad erkennt auf dem Bild und den Eigentum nachweisen kann, meldet sich bitte im Revier Malchin persönlich oder auch telefonisch unter 03994 / 2310.



