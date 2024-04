POL-NB: Markenkleidung gestohlen - Warnhinweise an Geschäfte

Penkow (ots) -



Erst das Ablenkungsmanöver, dann mit einem Stapel Klamotten durchs Fenster verschwunden: Gestern Abend wurde bei der Polizei in Röbel ein Ladendiebstahl angezeigt, der bereits Stunden zuvor am Nachmittag passiert sein soll.



Gegen 15:15 Uhr betrat zunächst ein Mann das Bekleidungsgeschäft an der B192 in Penkow und habe dabei permanent telefoniert. Kurze Zeit später folgten ein Mann und eine Frau. Alle drei suchten sich Kleidung aus dem Verkaufsraum aus und fragten explizit nach Größen, die aus dem Lager geholt werden mussten. Das diente scheinbar als Ablenkung, um mit der Markenkleidung fliehen zu können.



Die Frau hatte die Ware auf dem Arm und verschwand bei günstiger Gelegenheit durch ein Seitenfenster, während die beiden Männer den normalen Ausgang nutzten. Alle sollen in einem grauen VW Golf in Richtung Autobahn verschwunden sein.



Da nicht auszuschließen ist, dass die drei Verdächtigen weitere solcher Diebstähle in der Region verüben, bittet die Polizei Verkäufer und Ladenbetreiber um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Information an die Polizei über die 110, sollten die Personen auftauchen.



Die drei Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:



Frau: etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, pechschwarze schulterlange Haare mit Mittelscheitel, schlank, bekleidet mit dunklem Jogginganzug mit hellen Streifen, hellem Oberteil, hellen Sportschuhen



Mann 1: 35-40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, untersetzte Figur, er trug einen blau-weißen Jogginganzug, ein helles Basecap und dunkle Schuhe



Mann 2: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, leicht untersetzt, bekleidet mit einem schwarzen Shirt, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Sneakern mit heller Sohle



Die Kripo Röbel hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch Zusammenhänge zu vorherigen Ladendiebstählen in dem Bereich.



Wer sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Röbel unter 039931 / 8480 oder nutzt die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



