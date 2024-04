POL-NB: Keine Rasur - dafür Hausverbot

Neubrandenburg (ots) -



Ein 22-jährige Mauretanier wurde gestern Abend in einer Drogerie am Markt erwischt, als er einen Rasierer stehlen wollte. Eine Kundin hatte der Mitarbeiterin Bescheid gesagt. Der Mann reagierte sehr aggressiv.



Die Polizei wurde gerufen, eilte zum Markt, Verdächtiger und Rasierer waren noch im Markt. Die Ware im Wert von knapp 15 Euro blieb dort auch, der Verdächtige musste mit einem Hausverbot und einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls gehen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell