POL-LWL: Betrunkener Fahrradfahrer beschädigt PKW

In Boizenburg hat ein betrunkener Fahrradfahrer am Mittwochabend einen PKW beschädigt und dabei einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Der 33-Jährige soll mit der Faust gegen die Motorhaube des PKW geschlagen haben, wodurch es zu einem Blechschaden am Fahrzeug kam. Die wenig später eintreffende Polizei stellte beim Fahrradfahrer einen Atemalkoholwert von 3,79 Promille fest. Da der Mann Zeugenaussagen zufolge mit dem Fahrrad gefahren sein soll, wurde Strafanzeige gegen den 33-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Zudem wird er sich wegen der begangenen Sachbeschädigung am PKW verantworten müssen.



