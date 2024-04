POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Neustadt-Glewe (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Mittwoch in Neustadt-Glewe eine 22-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung der Kreisstraße 37 in Höhe "Lewitzhof". Die schwer verletzte Fahrradfahrerin ist anschließend in ein Schweriner Krankenhaus gebracht worden. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Vermutlich war nach ersten Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler der Fahrradfahrerin die Ursache des Zusammenstoßes.



