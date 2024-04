POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Anklam (ots) -



Am 10.04.2024 ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall in

Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der 35-jährige deutsche

Fahrer eines Transporters befuhr die Pasewalker Straße in Richtung

Zentrum. Er übersah drei am rechten Fahrbahnrand parkende Pkw und

fuhr auf diese auf. An allen vier Fahrzeugen entstand dadurch

Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme

wurde beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille

festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde im Anschluss durchgeführt

und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer

wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



