POL-SN: Verdächtiger Gegenstand

Schwerin (ots) -



Am 10.04.2024 um 11:45 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Schwerin über einen Sachverhalt im Stadthaus informiert. Hier war ein verdächtiges Paket aufgefallen, dass die Mitarbeiter nicht zuordnen konnten.

Bei Eintreffen der Beamten war das Haus bereits durch die Verantwortlichen geräumt worden.

Die Polizei traf dann die weiteren Maßnahmen vor Ort. Das Paket wurde mittels Sprengstoffspürhund überprüft. Der Hund schlug bei dem Paket nicht an. Der Abtransport wurde trotz dessen durch den Munitionsbergungsdienst realisiert.

Im Anschluss wurde das Paket genau untersucht. Gegen 14:00 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, da es keine Hinweise auf eine Gefahr gab.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Nils Schneider

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell