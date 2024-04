POL-NB: Busse aufgebrochen und zersört

Neubrandenburg (ots) -



Im Industrieviertel in Neubrandenburg sind ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in das umzäunte Gelände der Verkehrsbetriebe MV eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, circa 19:00 Uhr und Dienstagmorgen, circa 05:00 Uhr.



Mehrere Linienbusse wurden beschädigt und teils auch aufgebrochen. Der oder die Täter haben unter anderem Türen zertrümmert, Scheiben eingeschlagen und Fahrzubehör zerstört.



Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro.



Die Spezialisten der Spurensicherung haben den Tatort übernommen und entsprechendes Material gesichert.



Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im Zeitraum vom 08.04., 19:00 Uhr, bis 09.04., 05:00 Uhr, in der Warliner Straße im Bereich der Verkehrsbetriebe auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell