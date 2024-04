POL-GÜ: Ergänzungsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Kühlungsborn - Frau unter LKW eingeklemmt

Kühlungsborn (ots) -



Es ergeht der Hinweis auf die Erstmeldung, welche unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5754064 abgerufen werden kann.



Im Rahmen der durchgeführten Verkehrsunfallermittlungen von DEKRA und Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt folgender Unfallhergang grob skizziert werden. Die Geschädigte, eine 87-jährige Deutsche aus Kühlungsborn, sei in der Karl-Risch-Straße fußläufig aus einem örtlichen Geschäft gekommen und soll im Weiteren ohne Beobachtung des Straßenverkehrs die Straße gequert haben. Zum Zeitpunkt des Betretens der Straße habe sich die Frau zudem im sogenannten "Toten Winkel" des LKW-Fahrers befunden, sodass ein Zusammenstoß unvermeidbar gewesen sei. Die zwei LKW-Insassen, der 44-jährige, niederländische Fahrer sowie dessen 55-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock.

Zu möglicherweise entstandenen Sachschäden liegen derzeit keine Informationen vor.



Die vor Ort notwendigen Ermittlungshandlungen sind indes abgeschlossen, sodass es zu keinen weiteren Verkehrseinschränkungen kommt. Die Kriminalpolizei Bad Doberan ist für die nun weiterführenden Ermittlungen zuständig.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell