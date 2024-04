POL-SN: Verkehrsunfall

Schwerin (ots) -



Am 08.04.2024 um 14:15 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Obotritenring/ Rogahner Str. gerufen. Nach ersten Ermittlungen war der Kraftfahrzeugführer eines Krades gestürzt, nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Rogahner Str. kommend stadteinwärts gefahren war. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei leicht.

Das Krad rutschte in der Folge des Sturzes in einen wartenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden. Das Krad musste in weiterer Folge geborgen und die Fahrbahn bereinigt werden.

Aufgrund des Unfalles und den anschließenden Maßnahmen kam es zeitweise zu massiven Stauerscheinungen.

Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde vor Ort gegen 16:00 Uhr beendet und die Kreuzung für den Straßenverkehr wieder komplett freigegeben.



