LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung. Sachverhalt: Am 05. Juli 1984 wurde der zum Tatzeitpunkt 13-jährige Markus MARKER erstochen in einem Straßengraben an der Kreisstraße 707 bei Idstein-Ehrenbach im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis aufgefunden. Der Geschädigte stieg kurz vor der Tat zu seinem mutmaßlichen Mörder ins Auto. Zeugen konnten einen Opel Kadett (wahrscheinlich C-Modell) beschreiben, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Die komplette Fahndung des BKA mit weiteren Informationen, Bildern und den Kontaktdaten der sachbearbeitenden Dienststelle ist unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung34 veröffentlicht.