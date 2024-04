POL-SN: Sachbeschädigung/ Graffiti

Schwerin (ots) -



Über das Wochenende vom 05.04.2024 bis zum 07.04.2024 kam es in der Landeshauptstadt Schwerin zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten. Durch unbekannte Tatverdächtige wurden mehrere Bushaltestellen des Nahverkehrs Schwerin in der Weststadt mit Graffiti beschmiert. Weiterhin beobachtete ein Bürger zwei Tatverdächtige, wie diese Hauswände im Bereich Obotritenring/ Wittenburger Str. ebenfalls mit Graffiti beschmierten. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Täter im Bereich der Wittenburger Str. wurden als augenscheinlich männlich und mit Kapuzenjacken bekleidet, beschrieben. Einer der Täter soll eine dunkle, der andere eine helle Jacke getragen haben.



Die Polizei sucht nun Zeugen.



Hinweise zum Tatgeschehen und zu den Tätern können telefonisch unter 0385/5180 -2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Nils Schneider

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell