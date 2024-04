POL-LWL: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023: Bei steigenden Deliktszahlen mehr Fälle aufgeklärt und mehr Tatverdächtige ermittelt

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigslust hat sich das Gesamtstraftatenaufkommen im vergangenen Jahr um rund 5 Prozent erhöht. Im vergangenen Jahr bearbeitete die Polizeiinspektion Ludwigslust landkreisweit insgesamt 12.954 Delikte. Das sind 659 Straftaten mehr als im Jahr zuvor. "Insbesondere war im vergangenen Jahr eine Zunahme der Eigentumsdelikte und Delikte der Straßenkriminalität zu beobachten, die zu Zeiten der Corona-Beschränkungen 2020 und 2021 erheblich rückläufig waren." so der Leiter der Polizeiinspektion Ludwigslust, Ingo Renk. Zudem wurden steigende Fallzahlen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten verzeichnet.



Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen hat sich auch die Kriminalitätsbelastung erhöht. Diese betrug im Landkreis Ludwigslust-Parchim im vergangenen Jahr 6.049 Straftaten pro 100.000 Einwohner (2022= 5.802).



Die Aufklärungsquote im Zuständigkeitsbereich blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant und beträgt 61,8 Prozent (2022= 61,7%).



Straßenkriminalität gestiegen



Nach einem Rückgang der Straßenkriminalität in den Pandemiejahren 2020 und 2021 und einem Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2022, hat sich der steigende Trend auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. So wurden im vergangenen Jahr 1.658 Delikte der Straßenkriminalität bearbeitet. Im Jahr zuvor waren es 1.499. Die Aufklärungsquote stieg im vergangenen Jahr auf 25,7% (2022=21,8 Prozent).



Unter anderem wurden im Berichtszeitraum 21 Autos gestohlen. Im Jahr zuvor sind 29 Autodiebstähle kriminalpolizeilich bearbeitet worden. Die Aufklärungsquote bei den PKW-Diebstählen betrug im letzten Jahr 71,4 Prozent. Hingegen war eine Zunahme bei den PKW- Einbrüchen zu verzeichnen (2023= 437, 2022= 375). Gestiegen ist auch die Anzahl der gestohlenen Fahrräder. (2023= 261, 2022= 239).



Einen hohen Anteil von gefährlichen und schweren Körperverletzungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen hat die Polizei im vergangenen Jahr aufklären können. Die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich der Straßenkriminalität lag bei 77,2 Prozent.



Mehr Eigentumsdelikte registriert



Ermittlungsschwerpunkte bildeten im vergangenen Jahr auch die 3.216 bearbeiteten Eigentumsdelikte. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Eigentumsdelikte um 211 Fälle erhöht. Im Jahr 2022 wurden durch die Polizei hierzu 3.005 Fälle erfasst und bearbeitet.



Erneut weniger Wohnungseinbrüche



Seit Jahren tendenziell rückläufig stellt sich die Entwicklung der Wohnungseinbrüche im Landkreis dar, die einen Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungsarbeit bilden. Wurden im Jahr 2016 insgesamt noch 176 Wohnungseinbrüche kriminalpolizeilich bearbeitet, so waren es im vergangenen Jahr 71 Delikte (2022= 97). "Wir stellen seit nunmehr 8 Jahren einen kontinuierlichen Rückgang in diesem Deliktsbereich fest.", so Inspektionsleiter Ingo Renk. Örtliche Schwerpunkte im letzten Jahr waren die Region Sternberg (9), und die Stadt Hagenow (7).



Gewaltstraftaten: Weniger Körperverletzungen und Raubdelikte, jedoch mehr Fälle von häuslicher Gewalt



Mit 1.286 Körperverletzungsdelikten hat die Polizei im vergangenen Jahr 98 Fälle weniger registriert als im Jahr 2022, als noch 1.383 Fälle in diesem Deliktsbereich bearbeitet wurden. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei knapp 90 Prozent.



Auch die Anzahl der bearbeiteten Raubstraftaten hat sich von 47 im Jahr 2022 auf 40 im vergangenen Jahr verringert. Die Aufklärungsquote betrug im vergangenen Jahr 75 Prozent.



Einen erneuten Anstieg der Fallzahlen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr. Wurden 2022 insgesamt 422 Fälle bearbeitet, so waren es im vergangenen Jahr 566. Vielfach wurde den betroffenen Opfern nach den Vorfällen Hilfe angeboten und die zuständigen Interventionsstellen informiert. Gegen die Tatverdächtigen ist in vielen Fällen eine sogenannte Wegweisung ausgesprochen und verfügt worden.



Mehr Vermögens- und Fälschungsdelikte bearbeitet



Betrügereien, Veruntreuungen, Unterschlagungen und Urkundenfälschungen machen weiterhin einen erheblichen Anteil in der Kriminalitätsbelastung aus. Im Zweijahresvergleich sind die Deliktszahlen von 2.082 Fälle im Jahr 2022 auf 2.291 im Jahr 2023 gestiegen. Die Aufklärungsquote in diesem Deliktsspektrum lag im vergangenen Jahr bei über 57 Prozent. Insbesondere Betrugsstraftaten via Internet (häufig im Onlinehandel) und am Telefon sowie die missbräuchliche Benutzung von Geld- und Kreditkarten trugen zu dieser Entwicklung bei.



Polizei deckt hunderte Drogendelikte auf



Im vergangenen Jahr hat die Polizei landkreisweit in 681 Rauschgiftdelikten ermittelt (2022= 866). Dabei handelt es sich um sogenannte Kontrolldelikte, die im Zuge polizeilicher Kontrollen (häufig im Umfeld von Großveranstaltungen und Musikevents) oder im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen aufgedeckt und dann verfolgt wurden. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr mit knapp 92,5 Prozent entsprechend hoch. In dieser Statistik sind auch Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst, die gegen Kraftfahrer nach Fahrten unter Drogeneinfluss erstattet wurden.



Weniger Angriffe gegen Polizeibeamte registriert



Nach einem Anstieg der Widerstandsdelikte gegen Polizeibeamte in den Jahren 2021 und 2022, gestalten die Fallzahlen im Jahre 2023 tendenziell rückläufig. Im vergangenen Jahr kam es im Landkreis zu 64 Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, die als Straftaten bearbeitet wurden (2022= 73). Örtlicher Schwerpunkt war im vergangenen Jahr die Stadt Parchim mit 12 Delikten.



5.696 Tatverdächtige ermittelt



Gemessen an den steigenden Fallzahlen, wurden im vergangenen Jahr entsprechend auch mehr Tatverdächtige ermittelt. Im Berichtszeitraum hat die Polizei insgesamt 5.696 Tatverdächtige (2022= 5.405) ermittelt. Darunter 1.254 nichtdeutsche Tatverdächtige (ohne Verstöße Asylverfahrens- und Aufenthaltsgesetz).



In Deliktsbereiche unterteilt, wurden bei Diebstählen im vergangenen Jahr gegen 967 (davon 341 Nichtdeutsche), bei Körperverletzungen gegen 1.069 (davon 233 Nichtdeutsche) und bei der Rauschgiftkriminalität gegen 579 (davon 135 Nichtdeutsche) Beschuldigte Ermittlungen geführt.



Leichter Anstieg in der Altersgruppe bis 21 Jahren



Der Anteil der ermittelten Tatverdächtigen in der Altersstruktur bis 21 Jahren hat sich im Berichtszeitraum um knapp zwei Prozentpunkte erhöht und liegt derzeit bei 19,4 Prozent (2022= 17,6 Prozent).



Den größten Anteil bei den ermittelten Tatverdächtigen nimmt die Altersgruppe der Erwachsenen zwischen 30 und 40 Jahren mit 24,5 Prozent ein. Der Anteil der über 60-jährigen Tatverdächtigen sank und betrug im Berichtszeitraum 9,7 Prozent (2022= 11,6 Prozent).



Präventive Maßnahmen



Im Rahmen der eigenen Kriminalitäts-und Verkehrsunfallprävention haben vornehmlich die Präventionsberater der Polizeiinspektion Ludwigslust im vergangenen Jahr 850 Veranstaltungen und Aktionen - meist im Umfeld von Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrichtungen - mit etwa 20.000 Teilnehmern durchgeführt. Durch den Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wurden 15 vor-Ort-Beratungen zum Schutz vor Einbrüchen in Wohngebäuden und Gärten durchgeführt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell