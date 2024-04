POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden auf der Landesstraße 21 (L 21) im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 10.04.2024 gegen 08:25 Uhr kam es kurz vor der Ortslage

Obermützkow auf der L 21, Höhe Altes Dorf zu einem schweren

Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger, deutscher Verkehrsteilnehmer fuhr

mit einer Zugmaschine vom Typ KUBOTA (zweisitziges Fahrzeug mit

Ladefläche) von einem Grundstück auf die L 21 auf, um diese zu

überqueren. Dabei übersah er den auf der L 21 fahrenden PKW Audi, der

aus Richtung Jackobsdorf in Richtung Obermützkow fuhr.

Die 31-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Audi versuchte noch

durch ein Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit der

Zugmaschine zu verhindern. Dies gelang ihr nicht mehr und es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Zugmaschine kippte durch den

Aufprall auf die Seite. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug

geschleudert und dabei schwer verletzt. Er wurde vor Ort durch

Rettungskräfte versorgt und in der weiteren Folge ins Krankenhaus

gebracht. Die L 21 war für die Zeit der Bergung der Fahrzeuge und

Reinigung der Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der

Gesamtschaden wurde auf ca. 13.000,-Euro geschätzt.



