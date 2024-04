POL-LWL: 37-Jähriger soll grundlos zwei Männer angegriffen haben

Parchim (ots) -



In Parchim (Wockerstraße) soll ein 37-jähriger Mann am Dienstagabend zwei Männer auf offener Straße grundlos angegriffen und sie dabei leicht verletzt haben. Die 57 und 59 Jahre alten Opfer erlitten dabei Hautabschürfungen bzw. Schwellungen. Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer. Er konnte jedoch wenig später von der Polizei gestellt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen trat der 37-Jährige den Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv auf. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, sodass dem aggressiven Mann Handfesseln angelegt wurden. Der Beschuldigte, der einen Atemalkoholwert von 3,22 Promille aufwies, kam anschließend ins Polizeigewahrsam. Dort leistete er Widerstand, indem er einem Polizeibeamten gegen das Bein trat. Gegen den bereits mehrfach polizeibekannten Beschuldigten ist Strafanzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.



