POL-LWL: Vermisster Mann im Rollstuhl durch Polizei aufgegriffen

Ein aus einem Parchimer Pflegeheim am Dienstagnachmittag verschwundener 64-jähriger Mann konnte im Zuge einer Vermisstenfahndung durch die Polizei am frühen Abend im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Der Mann, der in einem Rollstuhl unterwegs war, wurde durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens in der Weststadt vor einem Lebensmittelgeschäft entdeckt und anschließend wohlbehalten dem Heimpersonal übergeben.



