POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Grimmen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 10.04.2024 gegen 07:10 Uhr ereignete sich in Grimmen ein

Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen deutschen Fahrerin eines

Pkw Skoda und einem fahrradfahrenden 9-jährigen Kind. Die Fahrerin

des PKW hatte die Absicht, von der Mohnikestraße in die Tribseer

Straße abzubiegen. Dabei übersah sie das fahrradfahrende Kind, dass

auf einem Radweg die Einmündung Mohnikestraße/Tribseeser Straße

kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad.

Der 9-jährige deutsche Junge wurde durch den Rettungsdienst ins

Krankenhaus Bartmannshagen gebracht. Im Krankenhaus konnten keine

schweren Verletzungen festgestellt werden. Er wurde zwischenzeitlich

an die Mutter übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

etwa 100,-Euro. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell