POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Autounfall an Ampelkreuzung

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 072 zwischen Schwerin und Lübesse sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Beide Fahrzeuge prallten an der Ampelkreuzung bei Hasenhäge zusammen, wobei eine 77-jährige Autofahrerin und der 54-jährige Fahrer des anderen PKW jeweils schwere Verletzungen erlitten. Beide wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich führte die Missachtung der roten Ampel zu diesem Unfall.



