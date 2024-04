POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in Rostock Evershagen - Korrektur der Tatörtlichkeit

Rostock (ots) -



Entgegen der Erstmeldung hat sich im Rahmen der Sachverhaltsklärung

herausgestellt, dass der konkrete Tatort sich in unmittelbarer

Schulnähe, aber nicht auf dem Schulgelände befindet. Die

Tatörtlichkeit ist dem Kranichweg rückwärtig des Schulgeländes

zuzuordnen.



Ursprüngliche Meldung:



Am 09.04.2024 gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem

Schulhof einer Schule in Rostock-Evershagen. Ersten Erkenntnissen zu

Folge soll es nach Schulschluss zu einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Jugendlichen gekommen sein.



Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll ein Tatverdächtiger einen

Geschädigten mit einem Messer oberflächlich verletzt haben. Ein

weiterer Geschädigter erlitt einen Schlag ins Gesicht. Die beiden

deutschen Jugendlichen (19 und 15 Jahre) wurden zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum verbracht. Außerdem wurden zwei weitere

Jugendliche polnischer und irakischer Herkunft im Zuge der

Auseinandersetzungen leicht verletzt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei einem der

Tatverdächtigen um einen 15-jährigen Afghanen handeln. Weitere

Informationen zur Tat sind derzeit Gegenstand der noch laufenden

Ermittlungen.



