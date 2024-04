POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 09.04.2024 ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Ernst-Thälmann-Ring

in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 43-jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines PKW Mitsubishi den Ernst-Thälmann-Ring aus

Richtung Lomonossowallee kommend in Richtung Anklamer Straße. Als auf

Höhe der Max-Born-Straße eine siebenjährige syrische Radfahrerin

einen Fußgängerüberweg überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß

beider Beteiligten.

Die minderjährige Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall

leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in die

Universitätsmedizin Greifswald gebracht. Die Fahrzeugführerin des PKW

blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200,- Euro.

Der Ernst-Thälmann-Ring musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig

gesperrt werden.

Gegen die 43-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



