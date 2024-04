POL-HRO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rostock (ots) -



Eine 73-jährige Radfahrerin ist am 09.04.2024 bei einem Verkehrsunfall in Rostock leicht verletzt worden.



Gegen 10:00 Uhr am heutigen Dienstag befuhr die Radfahrerin den Radweg in der Warnowallee im Stadtteil Lütten Klein in Richtung Ostseeallee. Der 33-jährige Fahrer eines seitlich zum Radweg abgestellten Ford Transit übersah die Radfahrerin als er seine Fahrzeugtür öffnete. Dabei kollidierte die 73-Jährige mit der Tür und stürzte auf die Straße. Ein auf die Unfallstelle zukommender Bus musste aufgrund der gestürzten Radfahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen.

Die Businsassen - darunter eine Familie mit einem Säugling - blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Säugling wurde jedoch vorsorglich in eine Klinik verbracht. Die Radfahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde vor Ort ambulant behandelt.



Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und genauen Unfallhergang hat die Kriminalpolizei übernommen.



