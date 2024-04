POL-SN: Tierbefreiung aus PKW

Schwerin (ots) -



Am 06.04.2024 um 16:15 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Schwerin durch eine aufmerksame Passantin ein Hund in einem PKW gemeldet. Der PKW stand in direkter Sonneneinstrahlung und die Fenster waren geschlossen. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten zitterte der Hund am ganzen Körper und atmete unregelmäßig. Auch nach mehreren Lautsprecherdurchsagen am Zippendorfer Strand erschien kein Verantwortlicher am PKW. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Hund schon über zwei Stunden in dem Fahrzeug, die Türöffnung durch einen Fachdienst hätte noch über 30 Minuten in Anspruch genommen.

Daher öffneten die Beamten die Beifahrerscheibe und befreiten den Hund aus dem PKW. Dieser konnte im Anschluss an die Halterin übergeben werden und erholte sich.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde durch die eingesetzten Beamten aufgenommen.



Die Polizei bittet alle Hundehalter, ihre vierbeinigen Gefährten nicht im Fahrzeug allein zu lassen. Dies gilt, gerade im Hinblick auf wieder steigende Temperaturen, auch für kürzere Zeiträume.



