POL-SN: Zeugenaufruf

Am 06.04.2024 um 21:00 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin zu einer gefährlichen Körperverletzung am Dreescher Markt gerufen. Hier soll nach Streitigkeiten eine männliche Person tschechischer Staatsangehörigkeit eine andere männliche deutsche Person mit einer Metallstange gegen den Kopf geschlagen haben. Die Person wurde hierbei leicht verletzt.

Vor Ort konnten alle Beteiligten durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Die Darstellungen der Beteiligten variieren jedoch stark, sodass die Polizei auf diesem Wege nach Zeugen zum Sachverhalt sucht.



Befanden Sie sich zum genannten Zeitpunkt am Tatort und können Angaben zum Sachverhalt machen?



Hinweise zum Tatgeschehen können telefonisch unter 0385/ 5180 -2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



