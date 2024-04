POL-SN: Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am 07.04.2024 um 19:20 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin in der Alexandrinenstraße angesprochen. Eine Passantin teilte mit, dass eine Person im Bereich der Stufen am Südufer des Pfaffenteiches gestürzt sei. Nach weiteren Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die gestürzte Person zuvor andere Anwesende verbal bedrängte. Daraus resultierte ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Gestürzten. Der Tatverdächtige konnte durch eingesetzte Beamte im Nahbereich festgestellt werden.



Befanden Sie sich zum genannten Zeitpunkt am Tatort und können Angaben zum Sachverhalt machen?



Die Polizei sucht nun Zeugen zum Sachverhalt.

Hinweise zum Tatgeschehen können telefonisch unter 0385/ 5180 -2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



