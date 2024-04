POL-GÜ: Unbekannte Täter beschädigen Arbeitsmaschinen und entwendeten diverse Gegenstände von Baustelle zwischen Oettelin und Kassow

Kassow (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter vermeintlich im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes auf einer Baustelle bei Kassow für diverse Sach- und Stehlschäden verantwortlich sein sollen, ermittelt die Kriminalpolizei nun im Fall des besonders schweren Diebstahls sowie der Sachbeschädigung.



Am Morgen des 08.04.2024 stellten Angestellte der bauausführenden Firma die Beschädigungen und Fehlmengen fest, als sie gegen 07:00 Uhr die Arbeit aufnehmen wollten. Die Baustelle an der K14 sei laut vorliegender Erkenntnisse gerade erst am 05.04.2024 eingerichtet worden. Die Täter entwendeten u.a. mehrere Grabschaufeln, Handwerkzeug sowie diverse technische Einrichtungen und Geräte. Hierdurch sei nach einer ersten Begutachtung ein Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro entstanden. Aufgrund der Manipulation sowie hierdurch entstandener Sachschäden seien einige Arbeitsmaschinen zudem nicht mehr funktionsfähig.



Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren am Tatort, welche nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei gesichtet und ausgewertet werden.



