POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen Tribsees und Grimmen (LK V-R)

Am 08.04.2024 gegen 16:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der Bundesautobahn 20, zwischen den AS Tribsees und AS Grimmen-West, in Fahrtrichtung Stettin.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda aus bisher ungeklärter Ursache und alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der weiteren Folge durchbrach er einen Wildschutzzaun, überschlug sich mehrfach und prallte anschließend gegen einen Baum.

Der Fahrzeugführer des PKW erlitt beim dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 64-jährige Beifahrerin wurde schwerstverletzt und durch einen Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Rostock verbracht.

An dem verunfallten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Bergung erfolgte wurde durch ein Abschleppdienst.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 20 in FR Stettin für ca. 2h voll gesperrt werden.



