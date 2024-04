POL-GÜ: Mehrstündige Teilsperrung der B108 zwischen Teterow und Hohen Demzin nach Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

B108/ Hohen Demzin (ots) -



Seit 13:44 Uhr befinden sich Beamte der Polizei Teterow auf der B108 vor der Ortslage Hohen Demzin im Einsatz.



Vermutlich aufgrund nicht angepasster, respektive zu hoher Geschwindigkeit verlor die 47-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Audi A6. In der Folge sei die Deutsche von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum sowie der Leitplanke kollidiert. Die Fahrerin gilt nach einer ersten medizinischen Begutachtung als schwerverletzt und ist zur weiteren Versorgung und Beobachtung in das Klinikum Waren/Müritz verbracht worden. Zum genauen Verletzungsbild liegen keine Angaben vor.



Aufgrund des Schadensausmaßes wurde die B108 durch die Einsatzkräfte kurzzeitig voll gesperrt. Bis zum aktuellen Zeitpunkt unterliegt der Bereich um den Unfallort einer halbseitigen Sperrung, wobei die Bergung des Unfallfahrzeuges beinahe abgeschlossen ist. In der weiteren Folge werden die Verkehrseinschränkungen aufgehoben.



Nach einer ersten Begutachtung wird der entstandene Sachschaden am Unfallwagen mit mindestens 20.000 Euro beziffert.



Die eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei in Teterow bearbeitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell