POL-GÜ: Motorrad gestohlen und abgebrannt - Polizei Güstrow sucht Zeugen

Nachdem bislang unbekannte Täter vermeintlich am Abend des 06.04.2024 ein Motorrad des Herstellers Suzuki aus einem Güstrower Parkhaus entwendet haben, ermittelt die Kriminalpolizei nun nicht nur im Fall des besonders schweren Diebstahls, sondern ebenfalls wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Etwa gegen 00:30 Uhr am 07.04.2024 kamen Beamte der Polizei Güstrow im Bereich der Kleingartenanlage Seeblick zum Einsatz, nach dem Hinweisgeber ein brennendes Motorrad gemeldet hatten. Im Rahmen erster Ermittlungshandlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem brennenden Fahrzeug um das zuvor entwendete Motorrad handelt. Die Freiwillige Feuerwehr Güstrow kam vor Ort zum Einsatz und löschte den Brand.



Laut gegenwärtigem Erkenntnisstand soll der 47-jährige, deutsche Besitzer sein Fahrzeug zuletzt am Abend des 06.04.2024 in dem Parkhaus in der Güstrower Friedrich-Engels-Straße gesehen haben. Wie sich die vermeintlichen Täter Zugang zu dem Objekt und somit auch zum Motorrad verschaffen konnten ist derzeit unklar.



Die Polizei Güstrow bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhaltes. Wer kann möglicherweise Angaben zu dem o.g. Sachverhalt machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843/2660 sowie jeder andere Polizeidienststelle entgegen.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde indes durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen.



