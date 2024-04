POL-HRO: Ergänzungsmeldung: aktueller Ermittlungsstand zur Körperverletzung in den Wallanlagen

Rostock (ots) -



Infolge eines Körperverletzungsdelikts im Bereich der Rostocker Wallanlagen am 05.04.2024 hat die Rostocker Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Vernehmungen, der Auswertung weiterer Zeugenaussagen sowie einer ärztlichen Untersuchung des Geschädigten gibt es entgegen erster Hinweise nach jetzigem Ermittlungsstand keine Hinweise darauf, dass der Geschädigte mit einem Baseballschläger attackiert worden sein könnte.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Tatmotiv sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Tat am 05.04.2024 gegen 21 Uhr in den Rostocker Wallanlagen beobachtet oder kann Hinweise zum Tatablauf geben? Konkret gesucht werden auch Zeugen, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



