POL-ANK: Kollision eines LKW und eines Traktors auf der B 110 bei Stolpe an der Peene

Stolpe an der Peene (ots) -



Am heutigen Morgen (08.04.2024) gegen 05:00 Uhr kam es zwischen der Abfahrt "Zum Wiesenweg" und Stolpe/Dorf auf der B 110 zu einer seitlichen Kollision zwischen einem LKW Mercedes-Benz Atego und einem Traktor John Deere mit Anhänger.



Der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer des Traktors befuhr die B 110 aus Richtung Stolpe/Dorf kommend in Richtung "Landgut Stolpe". Der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW Mercedes-Benz befuhr die B 110 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der oben genannten Unfallstelle kam es zu einer seitlichen Kollision beider beteiligten Fahrzeuge, in dessen Folge der LKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten kollidierte. Weiterhin wurden ca. 10 bis 15 Meter Bankette beschädigt. Am Lkw und am mitgeführten "Separierer" des Traktors entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Der Fahrzeugführer des LKW wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Anklam gebracht. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der Unfallort bereits beräumt. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt.



