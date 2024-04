POL-ANK: Mit 125 km/h durch Ueckermünde - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Ueckermünde (ots) -



Am gestrigen Nachmittag (07.04.2024) gegen 14:54 war ein 23-jähriger deutscher Fahrzeugführer in Ueckermünde auf der Chausseestraße mit 125 km/h unterwegs. Aufgrund einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Höhe des Tierparks konnte das gefährliche Fahrverhalten des Fahrers eines PKW Seat Cupra gestoppt werden. Nach Toleranzabzug können dem Fahrer 71km/h Überschreitung vorgeworfen werden. Der 23-Jährige wurde anschließend durch die Kollegen der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Bußgeldverfahren wird nun eingeleitet. Laut Bußgeldkatalog drohen ihm 843,50 Euro Strafe, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.



Im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen legt die Polizei ein besonderes Augenmerk auf Raser. Hierzu werden im gesamten April Kontrollen zum Thema "Geschwindigkeit" - sowohl stationär als auch mobil - durchgeführt. Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Mecklenburg-Vorpommern. Der oben geschilderte Vorfall zeigt die Notwendigkeit der polizeilichen Anstrengungen, um das Ziel "Vision Zero" zu erreichen und die Zahl der Verkehrstoten durch überhöhte Geschwindigkeiten zu senken. Am gestrigen Nachmittag herrschte starker Verkehr und es waren viele Familien unterwegs, die den dortigen Tierpark besuchten. Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer sich an die gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und bitten um gegenseitige Rücksichtnahme.



